Le Port autonome de Cotonou a accueilli la semaine dernière un des deux remorqueurs commandés aux Chantiers Navals Damen. Ce bâtiment de traction bollard, type ASD 2813 est « parti du chantier du constructeur Damen (un conglomérat néerlandais), le 31 mai dernier (et a accosté au quai du port le ) 22 juillet 2021 » informe la page Facebook de l’administration portuaire. En attendant la livraison du second remorqueur commandé, le Port Autonome de Cotonou pourra déjà commencer par améliorer la qualité de ses services.

En effet, ces deux bâtiments de mer de 85 tonnes sont à même de remorquer en toute sécurité les plus gros navires qui débarquent sur le plateforme portuaire. Les ASD Tug 2813 sont très maniables et sont équipés d’options de treuil modulaires, offrant des capacités de rendu et de récupération jusqu’à 3 mètres de hauteur de vague. La disposition des treuils développés, garantit sur le plan logistique un pont de travail spacieux et sans obstacle avec un positionnement optimal du point de remorquage pour des opérations de manutention des navires en toute sécurité dans les ports, les estuaires et les terminaux offshore.

Equipés d’un système de lutte anti-incendie

Ces remorqueurs sont également équipés d’un système de lutte contre l’incendie (FiFi classe. 1) et contre la pollution par les hydrocarbures dans le bassin du port. Ils excellent aussi en polyvalence et délivrent 85 tonnes de puissance de traction à l’avant et 80 à l’arrière. Le remorqueur réceptionné jeudi sera mis en service le mois prochain.