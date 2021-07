Ai départ, c’est le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi qui devait les juger. Mais la juridiction s’est déclarée incompétente le 05 février dernier, renvoyant le dossier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). C’est donc à Porto-Novo, siège de cette juridiction spéciale que Georges Bada et ses coaccusés seront jugés le mardi 06 juillet prochain pour le bradage de réserve administrative de 39 hectares à Abomey-Calavi.

Plusieurs charges pèsent contre l’ancien maire d’Abomey-Calavi et ses nombreux coaccusés notamment les responsables administratifs de la mairie et des chefs d’arrondissement. Ils sont en effet poursuivis pour « association de malfaiteurs, escroquerie et abus de fonctions » ou « complicité d’association de malfaiteurs et escroquerie ». Georges Bada a été arrêté depuis décembre 2020.

Une requête qui n’a pas prospéré

Rappelons que le transfert du dossier de ces prévenus à la Criet avait fait l’objet de contestation de la part de l’ex chef d’arrondissement de Hêvié Patrice Hounyeva. Il soutenait que la Criet ne devrait pas connaître de l’affaire. La Cour d’appel de Cotonou a statué en mai dernier et lui a donné tort. Elle a confirmé la décision du tribunal de première instance d’Abomey Calavi indiquant que le dossier relève vraiment de la compétence du tribunal spécial. C’est donc à Porto-Novo que Patrice Hounyeva , Georges Bada et consorts seront jugés.