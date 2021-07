L’une des conséquences de l’affaire de mauvaise gestion de l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT) est bien la mise en circulation des véhicules immatriculés sans paiement des droits et taxe à la douane. Et le week-end écoulé, certains propriétaires de véhicule ont vu leurs biens saisis. Selon frisson radio, la douane a procédé à des arrestations de véhicules ce week-end, à la suite d’un contrôle routier.

Cette opération s’est déroulée dans des villes comme Cotonou, Ouidah, Allada et Zè. Elle peut s’étendre à toute l’étendue du territoire national. Une fois le conducteur interpellé, les agents de douane déployés sur le terrain procèdent à la vérification du livret de bord ainsi que la quittance de dédouanement qui symbolise le paiement des droits et taxes de la douane. En absence de cette quittance, le livret de bord est gardé. Une fiche de dépossession est remise à propriétaire et le véhicule conduit à la base. Cette opération est une conséquence de l’affaire de mauvaise gestion de l’ANaTT. Sous l’ancien directeur général Thomas Agbéva, des cadres de cette agence ont détourné plus de 13 milliards FCFA sur la période 2016-2020.

L’affaire a été révélée par un audit commandité par le gouvernement et qui au-delà des malversations, a révélé que 2646 véhicules ont été immatriculés sans paiement des droits et taxe à la douane, puis mis en circulation. A l’issue du conseil des ministres du mercredi 07 juillet 2021, le gouvernement a rendu publique, la liste des séries de véhicules mis en cause et souhaité que les propriétaires après consultation de ladite liste, se rapprochent des autorités douanières pour payer les frais de dédouanement de leur véhicule, afin de ne pas s’exposer à la loi. 15 personnes ont été déjà arrêtées et gardées à la Brigade économique et financière (BEF) dans cette affaire. La garde à vue s’achève, pour certains, demain mardi 13 juin et pour d’autres c’est le mercredi 14 juin 2021. Après la fin de la garde à vue, ces personnes vont être présentées au procureur spécial de la CRIET, Mario Métonou.