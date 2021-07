A Kandi, une commune au Nord du Bénin, un mariage a tourné au vinaigre pour les invités et les mariés. Ce samedi 03 juillet 2021, en lieu et place de la réjouissance prévue, c’est un drame qu’ont vécu les convives d’un mariage car des abeilles se sont invitées sur les lieux et ont fait un mort. Selon les informations rapportées par la radio Kandi FM, la scène s’est déroulée, au quartier baobab dans la commune de Kandi.

Ce samedi 3 juillet 2021, vers 11 h 30, l’imam célébrant a déclaré un jeune couple marié selon les rites coutumiers et traditionnels. Mais, une fois dehors, le jeune couple marié et les invités ont été accueillis par des abeilles qui ont surgi de haut du minaret de la mosquée. S’en est suivi une débandade.

Malheureusement, l’un d’entre les invités a été particulièrement pris pour cible. Piqué par des dizaines d’abeilles et conduit à la clinique du quartier, il a rendu l’âme avant même les premiers soins. Une seconde victime atteinte, continue de suivre les soins dans une clinique de la place.