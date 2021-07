Après avoir atteint sa valeur record de 64 000 dollars en avril dernier, la cryptomonnaie Bitcoin a commencé à chuter drastiquement depuis. Elle a chuté jusqu’à ce que sa valeur soit presque divisée par deux. Ce jeudi encore, Bitcoin à a chuté de 5,17% en passantà 33.226,36 $, perdant ainsi 1.810,87 $ par rapport à sa clôture précédente. La crypto-monnaie la plus grande et la plus connue au monde est en baisse de 48,8% par rapport au sommet de l’année de 64 895,22 $ atteint le 14 avril. Ether, la pièce liée au réseau de blockchain ethereum, a aussi chuté de 7,28 % à 2 110,53 $ ce jeudi, perdant 165,81 $ par rapport à sa clôture précédente.

Bien au-delà de la volatilité du bitcoin, les différentes chutes de sa valeur connues ses derniers jours ont été en partie influencées par des annonces chinoises. La Banque populaire de Chine (PBOC) avait interdit le 21 juin dernier les transactions en cryptomonnaies. Alors les acteurs chinois du système financier ont donc dû vendre leurs actifs en cryptomonnaies, ceux en Bitcoins y compris.

Une arnaque

Les nombreuses fois où la valeur de la cryptomonnaie a connu des hausses, c’était dû à des tweets du milliardaire américain Elon Musk qui y a investi 1,5 milliards de dollars. Toutefois, l’ancien président américain Donald Trump avait qualifié le Bitcoin d’arnaques en concurrence avec le dollar sans que sa remarque alors n’ait influencé la valeur de la monnaie électronique.