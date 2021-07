Scarlett Johansson fait partie intégrante de l’univers Marvel depuis son apparition en tant que ‘’Black Widow’’ dans “Iron Man 2” en 2010. Sa présence a considérablement augmenté depuis lors en tant que membre de l’équipe de héros des ‘’Avengers’’, dans les blockbusters ‘’Captain America’’ et ‘’l’Incroyable Hulk’’. Le film à proprement parler sur l’histoire de cette « avenger » est sortie il y a quelques semaines et le film est déjà un succès commercial. Cependant, Scarlett Johansson déposait ce jeudi une plainte contre la maison de production du film, les Studios Walt Disney. Une plainte pour rupture de contrat.

Johansson dénonce un manque à gagner de plusieurs millions de dollars

Ce jeudi devant la Cour supérieure de Los Angeles, Scarlett Johansson déposait un recours en justice contre les Studios Disney, alléguant que son contrat avait été rompu lorsque la société a sorti “Black Widow” sur son service de streaming Disney + en même temps qu’il faisait ses débuts dans les salles. Selon les avocats de Johansson, les émoluments de la star fortement corrélés à la performance du film à générer des entrées en salles et gérés par des dispositions dans son contrat avec les studios, auraient subi une perte de plusieurs millions de dollars.

Walt Disney avait prévu une double sortie, une en salle et une autre sur son service de streaming en ligne ‘’Disney +’’. Une décision essentiellement motivée par la pandémie en cours, mais aussi par l’intention inavouée de la compagnie de, selon la presse people, réduire les cachets versés à certaines têtes d’affiche. Et le fait est que “Black Widow” a fait une sortie fracassante, un chiffre d’affaires mondial de 215 millions de dollars. Le thriller a fait 80 millions de dollars au niveau national et 78 millions de dollars dans le monde lors du week-end d’ouverture.

Mais en plus, de la sortie en salle, elle a été également disponible en vidéo premium à la demande, sur Disney + moyennant 30 $. Et ce service à lui seul avait générer 60 millions de dollars supplémentaires. Un record selon les experts pour ce genre de service. Mais ces 2 000 000 de streaming étaient au moins 2 millions d’entrées en moins dans les grandes salles. Et c’est en cela que Scarlett Johansson juge avoir été dupée par les Studios Disney, d’autant plus que ses avocats au courant de la double sortie, avaient tenté en vain de renégocier de son contrat.