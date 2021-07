Au cours d’une interview dimanche sur l’émission Sunday Morning Futures de Fox News, l’Ancien président américain Donald Trump s’est attribué le mérite d’avoir favorisé la course à l’espace entre les milliardaires Richard Branson et Jeff Bezos en relançant la NASA et en encourageant le secteur privé à prendre les devants dans l’exploration de l’espace. « Je leur ai permis de faire ça. En fait, j’ai dit à mon peuple : laissez le secteur privé le faire. Ces gars veulent venir avec des milliards de dollars », a déclaré Trump.

« Louons-leur des installations parce que vous avez besoin de certaines installations pour envoyer des fusées, et nous avons ces installations. Nous avons le plus grand. Et je les ai rouverts parce qu’ils étaient, comme je vous l’ai dit, ils étaient morts, ils étaient fermés, ou essentiellement fermés pour la plupart », a ajouté l’ancien président. Branson et Bezos ont effectivement testé et lancé des fusées depuis des installations gouvernementales. « La Russie l’a. Et la Chine l’a. Et ils étaient bien avancés sur nous. Et c’est moi qui l’ai commencé », a déclaré Trump. « Et maintenant, à cause de ce que j’ai fait, nous menons de loin le peloton dans l’espace », s’est-il enorgueilli.

Musk a aussi le désir

Trump a lancé la Space Force en décembre 2019, la première branche du service militaire depuis la création de l’Air Force en 1947, et a également augmenté le budget de la NASA. Dimanche, Branson s’est lancé dans l’espace avec cinq autres personnes à bord d’une fusée Virgin Galactic, battant le fondateur d’Amazon Bezos dans l’espace. L’entrepreneur britannique devait faire la tentative plus tard cet été, mais a avancé le calendrier car Bezos prévoyait son lancement le 20 juillet. Elon Musk, dont les fusées SpaceX ont transporté des équipages en orbite, n’a pas encore effectué l’un des vols, mais a exprimé le désir de voyager dans l’espace.