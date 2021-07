Le président brésilien Jair Bolsonaro continue d’être impopulaire dans son pays. En effet, un sondage publié ce samedi 10 juillet 2021, montre que plus de la moitié des Brésiliens sont favorables à une procédure de destitution de l’actuel chef de l’Etat brésilien. Ce sondage est une enquête d’opinion réalisée par l’institut Datafolha.

Le numéro un brésilien est impopulaire auprès des pauvres

Les données issues de ce sondage montrent que 54% des personnes interrogées ne souhaitent plus que ce dernier soit à la tête du Brésil. Ainsi, ils veulent que le chef de la Chambre des députés valide une des multiples demandes de destitution de Jair Bolsonaro, qu’il a déjà reçues. L’enquête a indiqué que le numéro un brésilien est impopulaire auprès des pauvres, de la couche juvénile et des femmes, avec des pourcentages respectifs de : 60%, 59% et 59%. A ces derniers s’ajoutent les personnes à orientations sexuelles diverses (77%) et les noirs (65%). Notons que les chances sont très faibles pour que le président de la Chambre des députés donne une suite favorable à une demande de procédure de destitution de Jair Bolsonaro.

La pandémie a fait plus de 530 000 morts

Les spécialistes estiment en effet, peu probable que ce scénario se produise, puisqu’Arthur Lira, président de la chambre basse est un partisan du président. Pour rappel, Jair Bolsonaro a vu sa côte de popularité chuter, suite à sa gestion assez critiquée de la pandémie de coronavirus (covid-19). Cette dernière a fait plus de 530 000 morts dans le pays. La situation s’est davantage aggravée pour le chef de l’Etat depuis le moment où la presse a fait état de soupçons de corruption dans l’acquisition de vaccins contre le coronavirus.