Le président chinois Xi Jinping a profité de la célébration du centenaire du Parti Communiste Chinois pour lancer une fois encore un message à l’endroit de Taïwan. Pour le dirigeant chinois qui continue de considérer ce petit État insulaire comme une province de son pays, la réunification est l’un des défis qu’il s’est lancé. Il n’est pas allé par quatre chemins pour menacer toute intention d’indépendance qui pourrait émaner sur le territoire taïwanais.

“Réunifier la mère patrie”

« Réunifier la mère patrie » est l’un de ses objectifs qu’il a réaffirmé avant de menacer d’« écraser toute tentative d’indépendance » taïwanaise. La réplique n’a tout de même pas tardé à tomber du côté taïwanais. Par le canal d’un communiqué, le gouvernement de l’archipel démocratique de 24 millions d’habitants a fait savoir qu’il était prêt à affronter tout obstacle pour la sauvegarde de sa démocratie.

“La volonté reste inchangée”

« Les 23 millions de personnes à Taiwan ont longtemps rejeté le « principe d’une seule Chine » et le « consensus de 1992 » du PCC. La détermination de notre gouvernement à défendre fermement la souveraineté nationale, la démocratie et la liberté de Taïwan, et à maintenir la paix et la stabilité à travers le détroit de Taïwan reste inchangée. », martèle le communiqué.