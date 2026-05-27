Mondial 2030 : Cristiano Ronaldo pourrait vivre un moment historique avec son fils pour le Portugal

À 41 ans, Cristiano Ronaldo continue d’alimenter les projections autour de la fin de sa carrière internationale. L’attaquant portugais d’Al-Nassr FC pourrait encore être présent avec le Portugal lors de la Coupe du monde 2030, organisée notamment sur le sol portugais, selon son ancien coéquipier à Manchester United F.C., Eric Djemba-Djemba.

L’ancien milieu camerounais estime que la discipline et l’exigence physique de Ronaldo lui permettraient de rester compétitif jusqu’à 45 ans. Le quintuple Ballon d’Or prépare déjà ce qui devrait être sa sixième participation à une phase finale de Coupe du monde, une longévité rare dans le football international.

Une longévité qui continue d’alimenter les projections

Sous les couleurs d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a encore affiché des statistiques élevées cette saison avec 30 buts inscrits en 37 rencontres selon les chiffres relayés par plusieurs médias sportifs. Cette régularité nourrit les spéculations autour d’une possible présence en 2030. Eric Djemba-Djemba a rappelé avoir observé cette rigueur dès leur passage commun à Manchester United. « Il est obsédé par l’idée de progresser et de se dépasser », a déclaré l’ancien international camerounais à propos du capitaine portugais.

La perspective d’un Mondial organisé en partie au Portugal donne aussi une dimension particulière à cette hypothèse. Le tournoi de 2030 sera coorganisé par le Portugal, l’Espagne et le Maroc, avec également des matchs prévus en Amérique du Sud pour marquer le centenaire de la compétition.

Cristiano Jr commence à attirer l’attention

Le scénario évoqué par Djemba-Djemba prend une dimension supplémentaire avec l’émergence de Cristiano Junior. Âgé de 15 ans, le fils aîné de Ronaldo évolue actuellement dans les équipes de jeunes d’Al-Nassr. Ces dernières semaines, Cristiano Jr a également été appelé avec les sélections de jeunes du Portugal, une première étape dans un éventuel parcours international. Le jeune joueur s’est aussi illustré lors d’un tournoi U15 disputé en Croatie, où il a inscrit ses premiers buts sous le maillot portugais.

Des médias espagnols ont récemment évoqué un intérêt du Real Madrid pour le jeune attaquant, même si aucune annonce officielle n’a été faite par le club madrilène. Si le scénario d’un duo père-fils sous le maillot portugais reste hypothétique, la progression de Cristiano Jr et la longévité exceptionnelle de son père entretiennent déjà les discussions autour du Mondial 2030.