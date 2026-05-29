Mondial 2030 : Cristiano Ronaldo pourrait disputer la compétition selon le coach du Portugal

Roberto Martinez, sélectionneur de l’équipe nationale portugaise, n’exclut pas une participation de Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde 2030. Interrogé par la radio espagnole Cadena SER le 28 mai, le technicien a déclaré : « Cristiano Ronaldo pourrait disputer la Coupe du monde 2030. Personne ne devrait en douter. Il l’a mérité. »

Cette déclaration intervient alors que l’attaquant d’Al-Nassr s’apprête à disputer cet été le Mondial 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada — à 41 ans et pour la sixième fois de sa carrière. Le sélectionneur Roberto Martinez a dévoilé le 19 mai une liste de 27 joueurs, parmi lesquels figurent notamment Diogo Costa, Rúben Dias, João Cancelo, Vitinha ou encore Rafael Leão. Le Portugal a été versé dans le groupe K, où il affrontera la Colombie, la République démocratique du Congo et l’Ouzbékistan. Le tournoi se tiendra du 11 juin au 19 juillet. Une présence déjà historique pour Ronaldo, qui pourrait donc n’être qu’une étape supplémentaire dans un parcours qui défie les lois habituelles du sport de haut niveau.

Une longévité expliquée par la mentalité autant que par la génétique

Pour Roberto Martinez, la trajectoire de Ronaldo repose sur une combinaison de facteurs rarement réunis au même niveau. Le sélectionneur pointe une hygiène de vie irréprochable, une part génétique favorable, mais surtout une disposition mentale singulière : quelle que soit la récompense obtenue, le joueur aborde le lendemain avec la même exigence envers lui-même.

Martinez a travaillé avec de nombreux joueurs ayant remporté une Ligue des Champions ou un Ballon d’Or, dont la motivation s’est ensuite érodée. Avec Ronaldo, il observe le phénomène inverse. Le staff technique portugais est parvenu à une conclusion : le joueur ne se mobilise pas pour un titre précis, collectif ou individuel. C’est cette absence de plafond personnel qui, selon Martinez, explique une carrière sans point de chute apparent.

Un modèle revendiqué pour le football portugais

Au-delà de la question du Mondial 2030, le sélectionneur a exprimé le souhait que l’approche de Ronaldo serve de référence pour les jeunes joueurs portugais. La fédération portugaise de football, qui supervise les équipes nationales, n’a pas commenté publiquement cette déclaration.

La Coupe du monde 2030 sera organisée conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal — pays hôte où Ronaldo, s’il venait à y participer, jouerait donc sur ses terres d’origine à 45 ans. Le tournoi doit également accueillir des matches symboliques en Argentine, en Uruguay et au Paraguay pour le centenaire de la compétition. Les qualifications européennes débuteront à l’automne 2026.