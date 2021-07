Il y a quelques heures, la Banque nationale du Danemark a dévoilé la liste des nations européennes, des plus riches aux plus pauvres. Un classement établi à partir d’informations récoltées par la BCE, la Banque centrale européenne. Un classement assez surprenant, qui fait la part belle aux pays du Benelux.

En effet, la première place du classement est toujours gérée par le Danemark, où les ménages disposent de 177 520 euros, suivi de près par les Pays-Bas, ou un ménage dispose, en moyenne, de 151 975 euros. Un podium complété par la Suède (145 250 euros) ainsi que le Luxembourg (125 075 euros) et enfin, la Belgique (121 040 euros).

Le Benelux, tout en haut du classement

Au contraire, la Roumanie est le pays d’Europe le plus pauvre d’Europe. Un ménage dispose de 8 070 euros environ, dette soustraite. Un chiffre près de 22 fois moins important que celui proposé par le Danemark. Un chiffre stupéfiant, notamment quand on sait que ces deux nations sont situées au sein de l’Union européenne et ne sont finalement distantes, « que » de 1.600km.

L’Europe de l’Est, à la traine

Juste devant la Roumanie, se trouvent la Slovaquie (9 415 euros) ainsi que la Bulgarie et la Pologne qui, d’une manière assez surprenante se trouvent à égalité (12 105 euros). En moyenne, un ménage européen dispose de 84 725 euros hors dette. Une fois les dûs soustraits, ces derniers présentent un pécul de 60 520 euros.