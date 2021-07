Philippe Adjitonou n’est plus membre du Conseil communal de Houéyogbé (dans le département du Mono). Le conseiller du parti Union Progressiste a démissionné ce lundi 19 juillet pour des raisons de convenances personnelles, informe l’Agence Bénin Presse. Dans son courrier adressé au maire Cyriaque Domingo, il prie celui-ci de bien vouloir prendre acte de sa démission et d’avertir comme la loi le demande le préfet du Mono Bienvenu Dêdêgnon Milohin.

Le 21 juillet prochain, lors de la session extraordinaire du Conseil communal, la démission de M Adjitonou sera l’un des sujets abordés par les conseillers. Inutile de rappeler que le maire Cyriaque Domingo est du Bloc Républicain. Il a été désigné le samedi 06 juin 2020 au terme d’une cérémonie d’installation des conseillers.

L’autorité communale est assistée de Casimir Sossa, son premier adjoint et son deuxième adjoint Comlanvi Fainou. Celui qui vient de démissionner en l’occurrence Philippe Adjitonou est un opérateur économique, très fervent soutien du président Patrice Talon depuis 2017, soit plus an après son entrée en fonction le 06 avril 2016.