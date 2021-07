Un ressortissant britannique de 22 ans a été arrêté ce mercredi en Espagne pour plusieurs chefs d’inculpation. Son inculpation est en lien avec le piratage de plusieurs comptes Twitter en juillet 2020 affectant les comptes de personnalités politiques, de célébrités et d’entreprises, selon le ministère américain de la Justice. Le ministère de la Justice a identifié le citoyen britannique comme étant Joseph O’Connor. Le ministère a déclaré qu’il avait été arrêté pour plusieurs chefs d’accusation, également accusé dans une affaire pénale d’intrusion informatique liée à l’appropriation de comptes TikTok et Snapchat, ainsi que de cyberintimidation envers une personne mineure.

« En plus de l’attaque de Twitter le 15 juillet 2020, O’Connor est inculpé pour des intrusions informatiques liées à la prise de contrôle de comptes TikTok et Snapchat », ainsi que pour « le harcèlement en ligne d’une victime mineure », précisé le ministère dans un communiqué. L’attaque de Twitter de juillet 2020 a entraîné le détournement de plusieurs comptes vérifiés, dont celui du candidat démocrate à la présidentielle de l’époque Joe Biden et du PGD de Tesla Elon Musk.

3 autres arrestations

Les comptes de l’ancien président américain Barack Obama et celui de la star de la télévision Kim Kardashian ont également été attaqués. Le pirate présumé a utilisé les comptes pour demander de la monnaie numérique, ce qui a incité Twitter à prendre la mesure extraordinaire d’empêcher certains comptes vérifiés de publier des messages pendant plusieurs heures jusqu’à ce que leur sécurité puisse être restaurée. Trois autres personnes avaient déjà été inculpées dans le dossier. Il s’agit de Graham Clark, un Américain alors âgé de 17 ans, Mason Sheppard, un Britannique de 19 ans, et Nima Fazeli, un Américain de 22 ans.