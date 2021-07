Après plusieurs années de clash par médias sociaux interposés, DEBORDO LEEKUNFA a finalement décidé de présenter ses excuses à Serges Beynaud. Par le canal d’une publication sur le réseau social Instagram, l’artiste ivoirien connu à l’état civil comme Patrick Tanguy Séry Digbeu a demandé pardon à son confrère ainsi qu’à tous les artistes ivoiriens en général. Il fait remarquer qu’il a eu à s’égarer dans certaines situations qui s’étaient posée entre lui et Serges Beynaud.

« J’aimerais demander pardon à tous les artistes de Côte d’Ivoire, ceux que j’ai frustré, en particulier, Serges Beynaud. On a eu des antécédents où j’ai eu à insulter, à me perdre… », a-t-il laissé lire dans sa publication.

“Je viendrai vers toi, et on va enterrer la hache de guerre”

« Beynaud, tu es mon petit frère, tu es mon collègue artiste, et tu es une icône de la musique ivoirienne, reconnue partout dans le monde. Franchement, je tenais à m’excuser pour tout. Et, s’il y a lieu de se rencontrer, je viendrai vers toi, et on va enterrer la hache de guerre. », a-t-il poursuivi à l’endroit de celui avec qui il a longtemps échangé des invectives et des insultes. Il y a quelques années, DEBORDO LEEKUNFA avait ouvertement insulté la mère de Serges Beynaud.