Le nouveau coronavirus depuis son apparition a bouleversé nos vies depuis plus d’un an déjà. Du jour au lendemain plusieurs secteurs de la vie communautaire ont reçu un gros coup. D’autres secteurs ont connu un coup d’arrêt entre temps et reprennent tout doucement après que plusieurs vaccins ont été mis au point par des laboratoires.

Des grands rendez-vous sportifs ont été annulé pour éviter le risque de contamination à grande échelle. C’est le cas des Jeux Olympiques de Tokyo. Prévus initialement pour l’année 2020, les JO de Tokyo ont été reportés à cette année. Alors que planait l’incertitude de l’organisation de ces jeux ont plané pendant de longs mois, Il semble bien que les jeux vont effectivement démarrer demain même si jusqu’à hier, les responsables n’écartaient pas la possibilité de les annuler.

Le comité d’organisation s’active déjà pour l’organisation de la cérémonie d’ouverture. C’est dans ce contexte que nous apprenons ce jeudi que 11 cas positifs à la Covid-19 ont été détectés. Selon des sources généralement bien introduites, parmi ces cas positifs il y a 2 athlètes. Pour le moment, leurs identités n’a pas été révélées. Pour rappel, il y a quelques jours, nous vous informons qu’un cas de covid-19 avait été signalé au village olympique.