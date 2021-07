Le monde et l’Afrique en particulier est confronté a une pandémie depuis l’année 2020. Au fur et à mesure que le temps passe, le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus ne fait que croître. Face à l’urgence de la situation et au nombre de cas de décès, plusieurs laboratoires ont mis en place des vaccins qui ont commencé à être administré aux populations dans la plupart des pays du monde.

Ceci dans le but de freiner la propagation du virus. Mais force est de constater que depuis quelques mois déjà que les campagnes de vaccination ont démarré, le nombre de cas positifs n’a pas freiner. Au contraire, les pays font face à de nouvelles vagues de la maladie. Le Sénégal, pays d’Afrique de l’Ouest n’est pas une exception quand on évoque ce cas. Ce mardi 20 Juillet, les chiffres officiels révélés sont inquiétants.

On note une hausse importante des cas confirmés dans le pays. 902 nouveaux tests se sont révélés être tous positifs sur 2573 tests réalisés alors que la journée qui a précédé le pays avait recensé 575 cas. Selon les chiffres officiels, le taux de positivité est de 35,06%. Parmi les nouveaux cas, 815 malades proviennent de la transmission communautaire et 87 sont des cas contacts. 36 cas graves sont actuellement en réanimation et 9 décès ont été enregistrés.