Le monde fait face à une crise sanitaire depuis un peu plus d’un an déjà. Si les pays développés sont frappés de plein fouet par la pandémie avec des chiffres qui font froid dans le dos, l’Afrique n’est pas non plus épargné. Malgré que les campagnes de vaccination ont démarré dans plusieurs pays du continent africain, le nombres de cas ne cesse de grimper.

C’est le cas au Sénégal. La situation préoccupe le numéro un sénégalais Macky Sall au point où la situation a été abordé pendant le rendez-vous hebdomadaire du gouvernement sénégalais. En effet, pendant le conseil des ministres hier, le Président Macky Sall a exigé le respect des mesures barrières et rappelé l’importance du port de masque. Il a également insisté “auprès des populations, sur “la limitation des rassemblements et déplacements au regard de la multiplication fulgurante, aux plans mondial, continental et national, des infections de Covid-19“.

Ce jeudi le Sénégal a fait le point de la situation sanitaire. Il ressort de ce point qu’il y 674 nouvelles contaminations avec un taux de positivité en légère progression par rapport à la journée d’hier qui s’élève à 25,75%. Malheureusement, six personnes infectées par la Covid-19 ont perdu la vie dans la journée d’hier.