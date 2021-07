La gestion de la pandémie relative au nouveau coronavirus continue de susciter certaines critiques au sein des leaders religieux au Sénégal. Après la charge de Serigne Mbaye Sy Mansour, le khalife général des Tidjanes contre les autorités, c’est au tour de Serigne Amsatou Mbacké Abdoul Ahad de se prononcer sur la situation sanitaire dans le pays. Ce dernier connu pour son franc-parler a fait savoir ce qu’il pense des mesures que s’apprêtent à prendre les autorités face à la résurgence du virus.

Il a profité de son discours lors de la prière de l’Aïd El-Adha pour passer son message. Il n’est visiblement pas d’accord avec la proposition d’instaurer l’état d’urgence qui a été faite par Ahmed Khalifa Niass. L’autorité religieuse a rappelé toutes les conséquences qu’avaient engendrées une mesure pareille dans un passé récent.

“Nous allons encore manifester…”

« On a décrété l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu. Mais les disciples étaient sortis dans les rues pour exiger la levée de ces restrictions. Les émeutes n’avaient pas échappé Touba et il a fallu l’intervention nocturne de Serigne Mountakha pour apaiser le climat. Le peuple s’est soulevé récemment pour se diriger vers le palais (affaire sweet beauty). Mais le khalife a réagi en vue de désamorcer la bombe », s’est rappelé Serigne Amsatou Mbacké Abdoul Ahad. « Si on instaure l’état d’urgence, nous allons encore manifester et si le président Macky Sall ne reculera pas, on va passer à la vitesse supérieure. Ça sera le chaos! », a ajouté l’autorité religieuse.