#MortApresVaccination

📍Alerte Générale 📍



Médaille d'honneur à ce pompier désespéré 🙏 et à l'infirmière d'accueil (l'un des plus gros hôpitaux de Lyon)



Témoignage 1

📍AVC massif 15 jours après

📍Tout le personnel est au courant, les alertes remontent et rien ne se fait pic.twitter.com/ZiaHVbJd68