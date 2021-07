Une troisième vague du coronavirus avec la variante delta est en train de frapper à la porte de l’humanité et l’Afrique est le continent le plus exposé selon les prévisions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).Au Sénégal, l’un des pays les plus touchés par la pandémie en Afrique de l’Ouest, les cas de Covid-19 se multiplient. Face à cette hausse des cas, le président sénégalais Macky Sall a menacé de fermer une nouvelle fois les frontières du pays et de restreindre les déplacements internes.

Il a à ce propos invité ces concitoyens lors d’une allocution télévisée vendredi à redoubler d’ardeur concernant l’observation des gestes barrières, tels que la limitation des rassemblements et déplacements, le port du masque et la distanciation sociale. Si les cas positifs ne baissent pas, le président a affirmé être disposé à prendre toutes les mesures nécessaires pour freiner la propagation du virus.

Toutefois, Macky Sall a indiqué que « l’adhésion massive à la vaccination » est « la seule stratégie pour nous débarrasser définitivement de cette pandémie ». Depuis le début de la pandémie qui a commencé il y a plus d’un an demi, le Sénégal a enregistré plus de 50.000 cas positif avec plus de 1200 décès. D’après les chiffres du ministère de la Santé, environ 605.000 personnes ont été vaccinées alors que le pays est en maque de vaccins. Le ministère a également annoncé la venue d’environ 500.000 doses de vaccin avant la fin du mois.

La propagation galopante de variants plus contagieux

Plus tôt ce mois, l’OMS avait mis en garde contre la prolifération alarmante des variants plus contagieux dans les pays d’Afrique. « La vitesse de contamination et l’ampleur de la troisième vague qui touche l’Afrique ne ressemblent en rien à ce que nous avons connu jusqu’à présent. La propagation galopante de variants plus contagieux modifie considérablement la nature de la menace qui pèse sur l’Afrique », avait déclaré la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Dr Matshidiso Moeti.