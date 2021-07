Le président américain Joe Biden s’en est récemment pris aux réseaux sociaux, pointant leur responsabilité dans les morts dues au nouveau coronavirus (covid-19). Ce vendredi 16 juillet 2021, le chef de l’Etat américain a estimé que ces plateformes sont responsables de la désinformation à propos des vaccins contre la covid-19, soulignant qu’ils sont responsables d’une partie des décès liées à la pandémie.

Jen Psaki avait aussi attaqué les réseaux sociaux

D’après le numéro un américain, les réseaux sociaux « tuent des gens. La seule pandémie que nous avons, touche des personnes qui ne sont pas vaccinées. Ils tuent des gens ». Notons que ces propos de Joe Biden interviennent après ceux de la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, hier jeudi. Elle avait aussi attaqué les réseaux sociaux et particulièrement le géant Facebook, sur la diffusion de fausses informations concernant les vaccins. A l’en croire, « il y a environ 12 personnes qui produisent 65 % de la désinformation hostile aux vaccins sur les réseaux sociaux. Toutes restent actives sur Facebook, alors que certaines ont été bannies d’autres plates-formes ». Au cours de son intervention, la porte-parole avait estimé que le réseau social de Mark Zuckerberg doit davantage faire preuve de rapidité dans la suppression des fausses informations qui ne respectent pas les règles.

« Facebook doit être plus rapide pour supprimer les messages dangereux et violant les règles, des messages qui enfreignent leurs règles persistent souvent pendant des jours. C’est trop long. L’information voyage trop vite » avait-elle ajouté. Pour mémoire, l’administration Biden s’est montrée plus dure envers les réseaux sociaux, durant cette semaine. Elle leur a demandé de redoubler d’ardeur dans la lutte contre la propagation des fausses informations sur les vaccins.