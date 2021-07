Le nouvel occupant de la Maison-Blanche a joint l’acte à la parole. En effet, selon une annonce qui a été faite par les autorités américaines, les Etats-Unis feront parvenir à l’Afrique plus de 20 millions de doses de vaccin contre le nouveau coronavirus. Au total, 49 pays africains vont recevoir les vaccins Johnson & Johnson, de Moderna ou de Pfizer selon les prévisions qui ont été faites.

Djibouti et les Burkina Faso les premiers servis

Les premiers pays qui bénéficieront de ce don sont entre autre Djibouti et le Burkina Faso. Ils recevront 151 200 doses de Johnson & Johnson. L’Ethiopie quant à lui aura droit à 453 600 doses. Pour mener à bien l’opération, les Etats-Unis ont associé en effet l’Union africaine et Covax qui est le dispositif de distribution de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Alliance internationale du vaccin Gavi.

« L’administration Biden s’engage à mener la réponse mondiale face à la pandémie »,a pour sa part martelé un responsable du département d’Etat américain. Rappelons que cette annonce intervient après les promesses qui ont été faites par Joe Biden alors qu’il entamait son premier voyage d’Etat en Europe.

Une promesse de Biden

« Nous devons mettre un terme au Covid-19, pas juste chez nous, ce que nous faisons, mais de partout. Aucun mur n’est assez grand pour nous protéger de cette pandémie ou de la prochaine menace sanitaire auxquelles nous devrons faire face, et il y en aura d’autres. Cela impose une action commune multilatérale. », avait déclaré l’actuel locataire de la Maison-Blanche il y a quelques semaines.