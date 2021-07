La circulation du nouveau coronavirus (covid-19) en république démocratique du Congo préoccupe les autorités françaises, qui ont pris des mesures pour protéger leurs populations. En effet, le gouvernement français a classé la RDC zone rouge du fait de la « circulation active du coronavirus » et de « la présence de variant préoccupant » dans le pays.

La situation devient de plus en plus critique

La France veut ainsi réduire tous les risques d’augmentation de nouveaux cas sur son territoire, alors qu’elle inverse peu à peu sur son sol, la situation en sa faveur. Il faut dire qu’en République Démocratique du Congo, la situation devient de plus en plus critique. En effet, le variant Delta est présent dans le pays au point de susciter l’inquiétude des autorités françaises. Ce variant qui a causé une grande crise sanitaire en Inde est actuellement le plus contagieux (60%). En RDC, il est également responsable de la grande majorité des nouvelles infections. La classification effectuée par les autorités françaises, est une décision qui interdit les déplacements de la RDC pour la France, sauf pour « motifs impérieux ». En conséquence, les déplacements non nécessaires comme ceux relatifs au tourisme ne sont pas autorisés.

L’Afrique du Sud classé rouge par la France

Les personnes ayant le droit de voyager devront, en outre, montrer un test de dépistage négatif et se soumettre à un autre test à leur arrivée en France. A destination, elles devront aussi respecter une quarantaine d’au plus dix jours. Notons que la RDC, n’est pas le premier pays à être classé rouge par la France. Il y a quelques semaines plus tôt, cette dernière avait fait cette même classification pour l’un des plus riches pays du continent : l’Afrique du sud. Dans ce pays, c’est le variant Beta, découvert sur ce territoire, qui fait ravage. Au cours du mois de juin, la France avait aussi classé rouge les Seychelles et la Namibie.