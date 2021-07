En Europe, l’organisation de l’Euro 2020 – 2021 serait en train de virer au scandale sanitaire. Pour certains médecins et professeurs, comme Gilbert Deray, il est temps de dénoncer une organisation bancale, marquée par une hausse des contaminations et la mise en place de protocoles sanitaires plutôt légers, en fonction des pays.

Pour Gilbert Deray, chef du service néphrologie de la Pitié-Salpêtrière, invité de BFMTV, l’Euro est en train de montrer ses limites. Pour lui, l’UEFA devrait s’exprimer sur le sujet et reconnaître ses erreurs. Les supporteurs font un peu ce qu’ils veulent et les protocoles sanitaires évoluent en fonction des pays, de fait, il est particulièrement difficile de s’y retrouver.

L’Euro 2020, un véritable scandale sanitaire ?

Si les protocoles sanitaires de l’UEFA semblaient stricts. Les supporters devaient récupérer des bracelets après présentation d’un test PCR négatif, ou d’une preuve de vaccination. Une preuve de contamination entre six mois et deux semaines avant d’entrer au sein du pays organisant les rencontres pouvait également suffir. Or, en fonction des pays, les jauges évoluent et les pratiques également. En Hongrie et en Roumanie, le masque n’était, par exemple, pas vraiment recommandé.

Craintes d’une hausse des cas du variant Delta

En Hongrie, 60.000 personnes étaient présentes, contre 14.000 en Allemagne. En Angleterre, la jauge est passée de 40.000 à 60.000 en plein tournoi. Suffisant pour mettre les gens en danger, selon le professeur Deray qui rappelle que 1.300 écossais ont été testés positifs à leur retour, contre 300 finlandais. À l’heure ou le monde s’inquiète de l’explosion du variant Delta, l’organisation de l’Euro pourrait bien donner lieu à quelques interrogations.