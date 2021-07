Le monde entier est toujours confronté à la crise sanitaire due à la covid-19. Depuis l’apparition de la maladie, plusieurs gouvernements ont pris des mesures pour l’éradiquer. Par la suite, des vaccins ont été mis au point par des laboratoires pharmaceutiques pour lutter contre la propagation du virus. Les pays développés se sont lancés dans un achat massif de ces produits au détriment des nations sous développées, qui peinent encore à s’en procurer.

« Je ne suis pas sûr qu’ils soient tirés d’affaire »

A ce moment, l’organisation mondiale de la santé (OMS) avait plaidé pour une solidarité internationale, afin que les populations de tous les pays bénéficient au moins d’une dose de vaccin dans le but d’empêcher que le coronavirus rejaillisse. Cependant, après des campagnes de vaccination plusieurs états sont déjà à leur deuxième dose de vaccins. Malgré cela, une possibilité d’injection d’une troisième dose est évoquée notamment en France, suscitant les réactions de l’OMS. « Les pays riches commencent à dire, nous avons contrôlé le virus, ce n’est plus notre problème… Je ne suis pas sûr qu’ils soient tirés d’affaire. Et je ne suis pas sûr non plus qu’ils l’aient contrôlé, à cause du variant Delta et des autres variants qui pourraient émerger. Je suis désolé de dire ça mais, si la solidarité ne fonctionne pas, tout le monde sait pourquoi. C’est à cause de la cupidité. Personne n’est encore tiré d’affaire dans cette histoire » a estimé le patron de l’organisation onusienne Thedros Adhanom Ghebreyesus.

L’OMS n’a également pas manqué de s’adresser aux fabricants de vaccins, dont Moderna et Pfizer. En cette situation qu’elle juge toujours critique, elle les a donc invité à ne pas accorder les commandes de troisième dose de vaccin faites par les pays disposant d’un important niveau de vaccination.