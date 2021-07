Le Rwanda n’est pas épargné par le nouveau coronavirus (covid-19) qui sévit dans le monde depuis plus d’un an. En effet, les autorités ont annoncé que six variants du virus sont présents dans le pays, parmi lesquels figure le variant hautement contagieux Delta et une souche inconnue.

La majorité des cas à Kigali

Lors d’une allocution à la télévision publique, Daniel Ngamije, ministre rwandais de la santé, a fait savoir que : « Nous avons confirmé la présence de six variants de Covid-19, dont les variants Delta, Alpha, Bêta, Epsilon, Eta ainsi qu’une souche inconnue qui fait actuellement l’objet d’une étude ». Il a par ailleurs ajouté que la grande majorité des nouveaux cas est due au variant Delta « apparu pour la première fois en Inde ». Notons qu’au cours de son intervention, le ministre a fait savoir que les tests de dépistages réalisés au cours de ces dix derniers jours ont confirmé que c’est dans la capitale rwandaise Kigali que la majorité des cas se trouvent, puisqu’elle concentre à elle seule plus de la moitié des nouvelles contaminations.

Suite à l’augmentation de ces nouvelles contaminations, les autorités ont décidé de durcir les restrictions, en annonçant le dimanche 25 juillet 2021, le prolongement du confinement dans neuf villes notamment Kigali. La mesure prendra désormais fin le 31 juillet prochain.