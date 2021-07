Le Bénin réalise des progrès sur le plan de la cybersécurité. C’est le rapport Global Cybersecurity Index 2020 de l’Union internationale des télécommunications (UIT) qui l’indique. En effet, le pays est désormais la 6ème nation africaine en matière de cybersécurité, avec un score de 80.06 points. Le Bénin grapille donc deux places au classement puisqu’il occupait le 8ème rang en 2018.

C’est l’Île Maurice, l’Egypte et la Tanzanie qui s’adjugent les 3 premières places au niveau africain. A l’échelle mondiale, le Bénin est à 56ème place. Le classement est dominé à ce niveau par les Etats-Unis. Le Royaume Uni et l’Arabie Saoudite arrivent 2ème avec le même score (99,54 points). A la troisième place, on retrouve l’Estonie. Notons que le Global Cybersecurity Index (GCI) est une initiative multipartite qui vise à accroître la sensibilisation à la cybersécurité et à mesurer l’engagement des pays envers la cybersécurité et son large champ d’application couvrant tous les secteurs et industries.

Une enquête en ligne basée sur des questions

Le niveau de développement de chaque pays est analysé dans cinq catégories : mesures juridiques, mesures techniques, mesures organisationnelles, renforcement des capacités et coopération. Pour chacun des catégories, la performance et l’engagement de tous les pays ont été évalués au moyen d’une enquête en ligne basée sur des questions, qui a permis en outre de collecter les preuves à l’appui. Grâce à des consultations approfondies avec un groupe d’experts, les questions ont ensuite été pondérées et évaluées, pour arriver aux notes globales.