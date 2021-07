Le samedi 24 juillet dernier se tenait au Palais des Congrès de Cotonou, le concert du chanteur français Dadju. Comme il est souvent de coutume au Bénin, quand les stars internationales viennent prester, la polémique était au rendez-vous. Cette fois ci, il y avait visiblement trois artistes nationaux au cœur de celle-ci : Sèssimè ; Nikanor et Dibi Dobo. Le dernier qui n’est plus vraiment un chanteur en vogue, s’est saisi de son clavier pour dire sur Facebook, ses quatre vérités aux personnes qui ont laissé croire qu’on l’avait coupé sur scène en pleine prestation.

« J’ai un message pour les grands théoriciens en organisation de spectacle géant et qui ont fait toutes leur carrière sur Facebook et non sur le terrain, de savoir qu’il ne leur reste que la désinformation comme arguments quand on arrive pas à jeter du discrédit sur un évènement aussi sérieux nulle part ailleurs en ce temps de Covid , respect au Groupe Empire…Hier je n’étais pas seulement à un concert, c’était bien plus profond, les béninois avaient soif de vrais spectacles. Quand un amplificateur prend un coup en plein spectacle cela veut dire « On a coupé Didi Dobo sur scène » ? a-t-il écrit sur Facebook. En clair l’interprète de « Wini Wini » ne partage pas l’avis de ceux qui disent qu’il a été stoppé net dans sa prestation par un membre du staff technique de Dadju et la manière pour le dire n’était pas très courtoise.

Ce n’était pas “des journées culturelles”

Il félicite par ailleurs le Groupe Empire pour avoir organisé cet évènement international qui vise à redorer le blason du Bénin sur la scène même s’il y en a qui « trouve que ce n’est pas suffisant ». « Aucune œuvre n’est parfaite » poursuit l’artiste qui rappelle que le « concert d’envergure » du samedi n’était pas « des journées culturelles ». « Après je ne suis pas responsable de vos carences en matière de compréhension évènementielle , cela ne se soigne malheureusement pas sur Facebook. Il faut retourner à l’apprentissage » a-t-il conclu, toujours railleur. Quant à Nikanor et Sessimè qui faisaient partie des artistes nationaux devant prester avant Dadju, ils ont décidé de rentrer chez eux.

Les artistes qui n’ont pas presté n’étaient pas en retard, assure Sèssimè

En effet, ils expliquent leur comportement par des failles dans l’organisation. Pour eux, les organisateurs devraient tout mettre en œuvre pour que le conducteur soit respecté. Sèssimè confie sur Youtube qu’on l’a fait attendre pendant longtemps pour finalement lui dire qu’elle montera sur scène après Dadju, ce qu’elle n’a pas apprécié. La chanteuse dément par la même occasion, les informations qui veulent faire croire que les artistes n’ayant pas presté étaient en retard.