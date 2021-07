En France, un jeune de 22 ans est décédé un peu moins de dix heures après avoir reçu sa première dose de vaccin Pfizer pour se protéger contre le coronavirus le 26 Juillet dernier autour de 14h locale. La toile s’est enflammée quelques heures après la diffusion d’une vidéo dans laquelle le père de la victime faisait l’annonce.

Le lendemain, des médias français qui se sont appuyés « des sources médicales concordantes, proches du dossier » ont évoqué comme cause du décès du jeune homme de 22 ans une « très probable » allergie alimentaire. Nous apprenons que ce mercredi le parquet de Montpellier s’est saisi de l’affaire et une enquête a été ouverte.

Allergie connue

Sur cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre et de salive, le parquet avance avec tact et averti que « des investigations complémentaires seront sans doute nécessaires ». Le procureur de la République de Montpellier, Fabrice Belargent, relève tout de même qu’à l’étape actuelle des choses « il est d’ores et déjà établi que le jeune homme a absorbé peu avant son décès un aliment pour lequel il avait une allergie connue ». De son côté, le père fait un lien direct entre la vaccination et le décès de son fils. Les résultats de l’enquête ouverte sont donc vivement attendus pour donner plus de précisions sur cette affaire.