Alors qu’il était en Lituanie, le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a confirmé que deux avions russes ont survolé une base de l’OTAN, qu’il était en train de visiter. Un incident récurrent selon les autorités, qui affirment que très souvent, des avions militaires russes survolent les eaux internationales de la région.

Alors qu’il tenait une conférence de presse au niveau d’une base aérienne de l’OTAN, située en Lituanie, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a été forcé de s’arrêter de parler. En effet, des chasseurs russes ont été identifiés. De fait, des avions espagnols ont été envoyés sur place, afin de les intercepter.

Des avions russes survolent une base de l’OTAN

Au cours de sa discussion avec le président lituanien Gitanas Nauseda, Pedro Sanchez n’a pas manqué d’humour, affirmant que cet incident démontre à lui seul les raisons pour lesquelles l’Espagne est engagée en Lituanie et en mer Baltique. Une situation toutefois loin d’être inhabituelle, selon les autorités lituaniennes.

Le premier ministre espagnol, présent sur place

En effet, très souvent, les avions russes décollent de Kaliningrad et survolent les eaux internationales. Les pilotes n’ont pas de plan de vol et ne maintiennent aucun contact radio avec les autorités et le centre régional de contrôle du trafic aérien. Des incidents qui se produisent plusieurs fois par semaine.