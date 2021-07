« No matter what I do (woo), All I think about is you (uh huh), Even when I’m with my boo, Boy, you know I’m crazy over you (check it)». Ces paroles de la chanson “Dilemma” de l’artiste américain Nelly qui a collaboré avec Kelly Rowland de l’ex-groupe mythique Destiny’s Child vous disent surement quelque chose. De son vrai nom Cornell Iral Haynes, Nelly a sorti ce tube planétaire qui a fait danser de nombreux jeunes il y a 19 ans sur“Nellyville”, son deuxième album studio.

Sur le même album figurait “Nellyville” mais aussi son autre célèbre titre “Hot in Herre” dont le clip a mis l’acteur Cedric the Entertainer dans la peau d’un DJ. Il y avait aussi “Air Force Ones” en collaboration avec le groupe St. Lunatics dans lequel Nelly était membre.

Plus d’un milliard de vues pour “Dilemma” sur YouTube

C’est l’artiste lui-même qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Dans la journée d’hier, Nelly à travers un post sur sa page Facebook, a remercié ses fans pour les 1 milliard de vues sur Youtube de son titre “Dilemma” en collaboration avec Kelly Rowland. “THANK YOU FOR 1 BILLION VIEWS! #Dilemma1Billion https://lnk.to/WatchNellyDilemma“, a écrit Nelly sur son profil en début de soirée hier. En regardant les commentaires en dessous de sa publication, on peut bien imaginer que ce record pour ce titre n’est que le début.