Entre les familles Trump et Biden ce n’est pas la lune de miel. Donald Trump et Joe Biden respectivement ancien et actuel président des Etats-Unis s’étaient affrontés au cours de la dernière présidentielle qui a connu la victoire du démocrate. Ces deux figures de la politique américaine ne partagent pas la même idéologie. L’un est républicain et l’autre est démocrate. Mais leurs divergences ne sont pas seulement à ce niveau.

Pendant la période électorale, les deux camps se sont envoyés des piques par médias interposés en utilisant parfois des procédés que d’aucuns qualifieraient de déloyaux. L’affaire ukrainienne avait été largement utilisée par l’ex-président pour discréditer son challenger. Même après son départ le président Trump n’a pas cessé de critiquer Joe Biden les fois où il avait l’occasion.

Un nouvel épisode vient de s’écrire au sujet de la brouille entre les deux familles. Hier vendredi, Donald Trump Jr, le fils de l’ancien Président s’en est pris à plusieurs personnalités de l’actuel administration dont le Dr Fauci mais aussi à Hunter Biden, le fils de l’actuel Président dont des messages polémiques dans son ordinateur ont refait surface. Le fils de l’ex-Président a déploré le fait que “le monde va en enfer” sous Biden