L’ancien président américain Donald Trump vient d’essuyer un revers de la justice. En effet, après avoir tout fait pour ne pas rendre publiques ses déclarations d’impôt, l’ex chef de l’Etat a été sommé, ce vendredi 30 juillet 2021, par le département américain de la justice de les publier. C’est dans un mémorandum que le ministère américain a donné l’information.

Il avait longtemps refusé de publier ses déclarations fiscales

Selon le document, une commission de la Chambre des représentants qui se charge des questions budgétaires « a présenté des raisons suffisantes pour demander les données fiscales de l’ancien président et le Trésor doit lui fournir ces informations ». Notons que Donald Trump avait longtemps refusé de publier ses déclarations fiscales. Cela avait cependant, attiré l’attention de ses détracteurs qui voulaient en savoir davantage sur ses affaires. Ainsi, trois commissions de la Chambre basse du Congrès avaient demandé plusieurs documents sur les affaires de Donald Trump aux banques Capital One et Deutsche Bank. Ces documents concernaient la période 2010 à 2018.

Pour mémoire, la justice américaine demande de manière spécifique six années de déclarations d’impôt, que la commission des « voies et moyens » doit examiner. Donald Trump a néanmoins la possibilité de présenter des recours afin de contester l’ordre du ministère. Cependant, il ne s’est pas prononcé sur ses véritables intentions concernant ce sujet.