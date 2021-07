Le magnat de la musique de 56 ans, Dr Dre a été condamné à verser à son ex-épouse, Nicole Young, 293 306 $ par mois en pension alimentaire pour époux à compter du 1er août, selon des documents judiciaires. L’ancien membre de la NWA devra continuer à payer le montant énorme à Young jusqu’à ce qu’elle se remarie ou conclue un partenariat domestique, ou à moins que le tribunal n’en ordonne autrement à une date ultérieure.

Dre a également reçu l’ordre de continuer à payer les dépenses des maisons Malibu et Pacific Palisades que le couple partageait autrefois, ce qui est logique puisqu’une source proche du dossier a déclaré qu’il était propriétaire de ces maisons. La source qui s’est confiée au magazine Pagesix a également déclaré que le montant de la pension alimentaire correspond à ce qu’il a déjà payé et représente une fraction des 2 millions de dollars par mois que Young a demandé au tribunal en septembre 2020.

24 ans de vie ensemble

Nicole Young, 51 ans, a demandé le divorce pour la première fois avec Dre, 56 ans, en juin 2020. Le couple était marié depuis 24 ans et a deux enfants adultes, un fils de 24 ans Truice et une fille de 20 ans Truly. Il a commencé à lui verser une pension alimentaire temporaire deux mois après le dépôt. L’ancien couple avait conclu un contrat de mariage et la valeur nette estimée de Dre est actuellement d’environ 800 millions de dollars. Ils ont demandé à un juge californien de mettre fin légalement à leur mariage en avril 2021, malgré le fait qu’ils étaient encore en train de définir les détails de leur divorce.