A Dubaï aux Émirats arabes unis la piscine la plus profonde du monde, Deep Dive Dubai, pour la plongée sous-marine a ouvert ses portes. Les gens peuvent descendre 60 mètres dans un paysage englouti sur le thème de la ville et jouer à des jeux d’arcade. La piscine, qui contient l’équivalent de six piscines olympiques, a été vérifiée par Guinness World Records comme la piscine la plus profonde au monde pour la plongée. Deep Dive Dubai a dit que la piscine est 15 mètres plus profonds que tout autre et est remplie de près de 14 millions de litres d’eau

Dubaï, une plaque tournante du tourisme et des affaires avec un terrain désertique et des mois de températures estivales torrides, est réputée pour ses attractions flamboyantes et record tels que sa piste de ski couverte enneigée, ses grands parcs aquatiques et le plus haut bâtiment du monde. Il possède le plus haut gratte-ciel du monde, le plus grand centre commercial et l’hôtel le plus luxueux. La piscine fait partie d’un complexe souterrain en forme d’huître. Il dispose d’un restaurant de 80 places et de salles de conférence.

Un studio de cinéma aquatique

Il y a aussi un studio de cinéma aquatique avec une salle de montage complète. Ce qui signifie que les cinéastes utiliseront le complexe pour filmer des scènes sous-marines. La température de l’eau est de 30 degrés Celsius, les plongeurs n’ont donc pas besoin de porter des combinaisons de plongée épaisses. Des plongeurs descendent dans un paysage de ville abandonnée engloutie, avec son et éclairage. Il y a deux chambres sèches remplies d’air en descendant.

Le prince héritier de Dubaï, Cheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, était l’un des premiers invités de Deep Dive Dubaï. Il a testé l’eau et a fait une plongée. L’acteur Will Smith a également visité la piscine. « Il faudra plusieurs plongées pour explorer cette vaste cité sous-marine, pleine d’aventures et d’émerveillement. La piscine est équipée de 56 caméras pour assurer la sécurité des plongeurs. Éclairage et son de pointe, les systèmes créent une variété d’ambiances sous-marines » a indiqué la société sur son site.

Now I need to go to Dubai, Deep Dive Dubai is now open!!! 60 meter pool dive experience 😍 #diver #dive #dubai #deepdive https://t.co/xsSrPPxHTg — OfficerEstrada (@EstradaOfficer) July 9, 2021