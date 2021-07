Un ressortissant marocain qui occupait des postes de responsabilité au sein de l’organisation terroriste Daech a été arrêté ce vendredi en Italie. Son arrestation a été effective grâce à une collaboration entre les services marocains de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) et les services de sécurité italiens en charge du terrorisme. La coordination sécuritaire et l’échange d’informations et de renseignements entre les services marocains de la DGST et ceux italiens ont permis de localiser et d’arrêter le suspect, alias « Abi Al-Barae ».

D’après un communiqué, la DGST a indiqué que l’intéressé avait réussi à immigrer illégalement en Europe depuis des lieux de combat sous le contrôle de l’Etat islamique. Il avait été l’objet d’un mandat d’arrêt international délivré par les autorités judiciaires marocaines. Suite à des recherches et enquêtes menées, par le Bureau central des enquêtes judiciaires (BCIJ), relevant de la DGST, auprès de plusieurs personnes qui sont revenues des scènes de combat sous le contrôle de Daech, il a été révélé que le suspect occupait des postes de responsabilité importants au sein de l’organisation terroriste.

Le dossier de son interpellation est en cours

Son interpellation s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de renseignement marocains pour lutter contre les dangers de la menace terroriste au niveau international, et la traque des personnes recherchées dans les affaires de terrorisme et d’extrémisme. Une coordination entre Rabat et Rome est en cours afin d’accélérer l’envoi du dossier d’extradition de l’intéressé via les canaux officiels, a indiqué le communiqué de la DGST.