Le 15 juillet dernier, le Bénin émettait avec succès ses premières obligations internationales dédiées au financement de projets à fort impact social sur l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Cette opération lui a permis de mobiliser 328 milliards de Francs Cfa. Le vendredi 23 juillet dernier, le ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni a installé le comité de pilotage des obligations ODD. Composé de 14 membres, cet organe regroupe en son sein des responsables de structures publiques impliquées dans l’atteinte des ODD. Il est organisé en sous-comités. Le premier est le sous-comité Prospérité (différents secteurs économiques, artisanat, emploi et développement industriel). Le deuxième est le sous-comité Population (agriculture, capital humain, éducation, démographie et santé).

Pour une utilisation judicieuse du financement obtenu

A ces deux s’ajoutent le sous-comité Planète (questions environnementales) et le sous-comité Partenariat. Ce comité de pilotage a pour mission « la validation de la conformité de l’éligibilité des projets , des actifs et des dépenses retenus, l’évaluation et la sélection des dépenses éligibles ainsi que l’affectation des fonds associés durant toute la période de l’obligation, la production d’un rapport annuel d’allocation et d’impact des fonds alloués aux projets ODD par le Bénin, la supervision de toute révision du document-cadre d’émission , l’examen des rapports d’audit et la prise des mesures correctives ».

Le ministre de l’économie et des finances n’a pas manqué de solliciter un engagement des membres du comité pour que les 328 milliards de Francs Cfa obtenus par le Bénin après l’Eurobond, soient utilisés judicieusement. Il leur a préalablement prodigué des conseils avant de repréciser à chacun d’eux les attentes de l’exécutif en vue de l’atteinte des ODD.