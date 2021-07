L’Espagne a été confrontée à une année sans précédent et « catastrophique » à ses frontières, selon une ONG de premier plan qui estime que plus de 2 000 personnes sont mortes ou ont disparu en tentant d’atteindre le pays au cours des six premiers mois de 2021. Dans un rapport publié mardi, Caminando Fronteras a constaté que 2 087 personnes, dont 341 femmes et 96 enfants, étaient mortes ou portées disparues alors qu’elles tentaient de rejoindre l’Espagne par la mer entre janvier et fin juin de cette année. L’année dernière, 2 170 migrants et réfugiés ont perdu la vie ou ont disparu en route vers le pays.

Caminado Fronteras a déclaré que les chiffres du premier semestre 2021 étaient les pires qu’il ait enregistrés au cours des 14 années qu’il suit et aide à secourir les personnes quittant l’Afrique pour l’Espagne. Les victimes étaient des citoyens de 18 pays principalement d’Afrique de l’Ouest : Maroc, Algérie, Mauritanie, Sénégal, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Gambie, Côte d’Ivoire, Cameroun, Nigeria, RDC, Burkina Faso, Comores, Syrie, Bangladesh, Pakistan, Yémen et Sri Lanka. Helena Maleno, qui dirige l’ONG, a déclaré que les gouvernements d’Espagne, du Maroc, de Mauritanie et d’Algérie devaient agir maintenant si l’on voulait éviter une tragédie de plus en plus grande.

Des mesures doivent être prises

« Nous appelons tous les gouvernements concernés, et en particulier le gouvernement espagnol, à tenir une réunion urgente des ministères concernés car il est urgent de défendre la vie sur la route des Canaries », a déclaré Maleno. « Ce besoin doit être satisfait et des mesures doivent être prises pour que nous n’ayons pas de chiffres aussi honteux au cours des six prochains mois ». Le nouveau rapport de l’ONG a été publié alors que la police espagnole arrêtait deux personnes pour leur rôle présumé dans la mort de plus de 20 personnes, dont une fillette de cinq ans, qui a péri en tentant d’atteindre les Canaries. Le trafiquant présumé et le capitaine présumé du bateau faisaient partie des 29 personnes sauvées du navire le 30 juin après 13 jours de dérive.

6 952 migrants sont arrivés aux Canaries entre janvier et juin

Selon le ministère espagnol de l’Intérieur, 6 952 migrants sont arrivés aux Canaries entre janvier et juin de cette année, contre 2 706 au cours de la même période en 2020. Plus de 23 000 migrants et réfugiés sont arrivés dans l’archipel au cours de l’année dernière, contre 2 687 en 2019. Cette augmentation a mis les infrastructures d’accueil des îles sous une pression énorme et a conduit à des conditions déplorables dans des camps de fortune.