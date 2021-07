L’Europe s’apprête à mettre en service un satellite qu’on peut sans risque de se tromper qualifier de révolutionnaire. Il s’agit en effet d’Eutelsat Quantum dont la mise en service est prévue dans la nuit du vendredi 30 juillet au samedi 31 juillet 2021. En collaboration avec l’Agence spatiale européenne (ESA), le lancement sera effectué à Kourou en Guyane par l’opérateur spatial français Eutelsat et la société française de lancement de satellites Arianespace.

Premier satellite commercial “flexible”

Ce satellite est en réalité le premier satellite commercial « flexible ». La différence avec ceux qui existent est qu’il faudra beaucoup moins de temps pour une reconfiguration qui peut se faire depuis le sol. Il sera à même de fournir la connexion internet à une grande partie de la terre. A en croire un communiqué rendu public par l’ESA, il dispose d’un logiciel de paramétrage qui fera de ce satellite «le premier à être en mesure de s’adapter à tout moment aux besoins du client et desservir n’importe quelle région du globe ».

Adapté “aux services de connectivité”

« S’il y a une catastrophe naturelle, on peut tout de suite positionner les capacités satellitaires au-dessus de la zone où a lieu la catastrophe. C’est aussi particulièrement adapté aux services de connectivité à bord des avions. On peut modeler la couverture du satellite et ainsi suivre un terminal mobile en mouvement », a également expliqué l’une des responsables d’Eutelsat à un média.