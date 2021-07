Expérience Tébé est le nouveau chef du Mouvement populaire de libération (Mpl). Il a été désigné pour succéder à Chabi Sira Korogoné lors du congrès national du parti qui s’est tenu il y a plus d’une semaine. L’homme pense déjà aux élections législatives de 2023 et fait la promotion de son parti auprès du peuple. « Le MPL est aujourd’hui la seule solution pour une meilleure représentativité à l’Assemblée nationale en 2023, et nous demandons à tout le peuple béninois de nous rejoindre » a-t-il déclaré dans les colonnes du journal l’Evènement Précis.

Le successeur de Korogoné n’a pas manqué de jeter un regard rétrospectif sur la dernière présidentielle. Il a notamment justifié l’absence du MPL des starting blocks. En effet, selon ses explications, le parti n’a pas eu de parrain bien qu’il ait approché certains élus pour cela. Et puisque la formation politique ne voulait pas déposer un dossier incomplet, il a préféré se retirer devant cette « exclusion programmée » d’une bonne partie de la classe politique. Expérience Tébé ne rejette cependant pas tout le tort sur le pouvoir en place.

“Il faut que l’opposition se prenne de plus en plus au sérieux“

Il pense que l’opposition est aussi responsable de ce qui s’est passé puisqu’elle a été incapable de contrer la « ruse » qui se présentait à elle. L’opposition n’a pas su mettre en place une organisation sérieuse pour mettre en échec “les stratégies de la mouvance” croit savoir le numéro 1 du MPL. L’heure est maintenant venue de tirer des leçons de cette panne organisationnelle au niveau de l’opposition.

« Le peuple souffre. Il faut que l’opposition se prenne de plus en plus au sérieux. Nous devons regarder de plus près la misère des populations et peaufiner des stratégies pour défendre la cause des plus démunis, plutôt que de faire des jeux de mots » a convié Expérience Tébé. « Il faut que l’opposition s’organise pour ne plus être dribblée comme par le passé » a-t-il poursuivi, convaincu qu’elle a l’occasion de faire parler d’elle lors des législatives de 2023 et changer le cours des choses.