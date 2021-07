Sony, Nokia ou encore Xiaomi, épinglés par l’Agence nationale des Fréquences (ANFR). En effet, un rapport a été rendu aujourd’hui concernant l’analyse des mesures de DAS (Débit d’Absorption Spécifique), en 2020, sur 95 smartphones, de 33 marques.Résultat, 9 smartphones ont dépassé les limitations imposées par l’ANFR.

L’idée de l’ANFR est d’étudier et analyser l’ensemble des fréquences, afin de s’assurer que celles-ci ne dépassent pas les limites imposées par la législations. En effet, une partie des ondes électromagnétiques est absorbée par l’organisme. C’est pourquoi, celles-ci ne peuvent dépasser certaines limites, au risque d’avoir un impact sur l’organisme.

Plusieurs marques de smartphones, épinglées

Au niveau de la tête, l’ANFR a confirmé qu’aucun smartphone ne dépassait les limites. La valeur moyenne était de 0,23 W/kg, contre 2 W/kg pour la limite réglementaire imposée. Concernant le haut du corps, le tronc, la moyenne était de 1.10W/kg contre 2 W/kg de limite. Certains smartphones ont eu des pics à 3.48 W/kg.

Des téléphones remis à jour

Les téléphones concernés, le OnePlus 6T, le Nokia 3.1, le Logicom, le Hola, le Gigaset GS270 Plus, le Xiaomi Redmi 7, le Mi Note 10 ainsi que le Nokia 7 Plus et le Sony Xperia 5 ont été mis à jour. Aujourd’hui, ces derniers sont désormais conformes aux réglementations et peuvent donc être utilisés en toute sécurité.