Un homme n’a pas été épargné par la justice, après avoir présenté un faux test PCR pour prendre un vol. C’était le 07 mai 2021 que les faits ont eu lieu dans un aéroport en Belgique. Selon le média français La Voix du Nord, le mis en cause a écopé d’une amende de 4000 euros et d’un an de prison.

Il a acheté son test à 30 euros

Il avait présenté le faux test PCR pour voyager, mais il s’est fait attraper par les contrôleurs présents à l’aéroport. Après avoir eu le document dans leurs mains, ces derniers ont voulu vérifier son authenticité. Pour ce faire, ils ont appelé le laboratoire pour savoir si le document était valide. Cependant, l’homme n’était pas sur la base de données du centre. Aussi, le numéro du test n’était-il pas enregistré. Après plusieurs questions, l’homme a finalement reconnu avoir clandestinement acheté son test PCR pour une somme de 30 euros. Notons que l’individu aurait pu recevoir une peine moins lourde de la justice belge.

Il avait refusé un règlement à l’amiable de 750 euros

Il avait, en effet, reçu une proposition du parquet de Halle-Vilvoorde qui lui avait suggéré un règlement à l’amiable de 750 euros. Mais, il avait refusé cette offre. Le mis en cause ne s’est pas arrêté là, puisqu’il n’est pas venu au tribunal le jour de sa condamnation. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’on assiste à une affaire où un individu a l’intention de voyager en présentant un faux test PCR. D’après la source ayant donné l’information, près de 600 personnes ont déjà été interpellées avec des tests frauduleux.