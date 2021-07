En Haute-Savoie, une polémique a récemment éclaté après que la famille royale des Émirats Arabes Unis ait décidé de réserver pas moins de deux grands hôtels dans la région d’Annemasse, à proximité de la frontière Suisse, du Mont Blanc et du Lac Léman. Une zone particulièrement appréciée par les vacanciers.

En effet, ce sont, en tout et pour tout, pas moins de 200 chambres qui ont été réservées. Des chambres qui seront toutefois utilisées. En effet, la famille royale dispose de plusieurs propriétés du côté de Vétraz-Monthoux. Celle-ci logera son personnel au Mercure de Gaillard ainsi qu’au Novotel d’Annemasse.

Le prince des Émirats Arabes Unis provoque l’incompréhension

Des privatisations effectuées pour tout l’été. Cela ne passe d’ailleurs pas auprès des locaux. Pour beaucoup, comme le maire d’Annemasse, Christian Dupessey, il est choquant qu’un État ait décidé d’agir en ce sens alors que la saison est sur le point de débuter. Une décision pas vraiment démocratique selon ce dernier, qui nuit forcément aux vacanciers.

Les locaux fustigent cette décision

Interrogé à ce sujet, Accor n’a pas souhaité réagir. En effet, le groupe détient les deux hôtels. Une situation inédite même si le prince d’Abu Dhabi a d’ores et déjà fait jaser il y a quelques mois, lorsqu’il a demandé à pouvoir construire un héliport au plus proche de sa villa dans le but de plus facilement rejoindre l’aéroport de Genève.