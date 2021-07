Le ministre français de la Santé a profité d’un déplacement qu’il a effectué à Villeneuve-la-Garenne ce vendredi 2 juillet pour mettre en garde ses compatriotes contre l’impact que pourrait avoir le variant Delta sur leur quotidien les mois à venir. Selon Olivier Véran, le risque d’une reprise épidémique lié au variant Delta est bien une réalité.

“Une menace potentielle”

« Je lis parfois qu’il pourrait y avoir un risque de vague épidémique lié à ce variant contagieux à la rentrée de septembre ou d’octobre, je ne suis pas tout à fait sûr que nous ayons le temps d’attendre septembre ou octobre, il y a une menace potentielle de reprise épidémique dès cet été », a-t-il notamment martelé lors de son déplacement qu’il a effectué. La solution proposée par le chef du département ministériel de la Santé pour prévenir ce risque est la facilitation de l’accès à la vaccination.

Le vaccin accessible…

Même aux heures de travail désormais, il est possible de se faire vacciner. La deuxième dose de vaccin peut également être reçue dans n’importe quel centre autre que celui où le premier a été reçu. « Ce genre d’opérations nous les multiplions sur vos lieux de vacances sur les lieux de loisirs et auprès des grandes compétitions sportives dans les bus qui vont dans les quartiers populaires où la vaccination est parfois plus fragile qu’ailleurs mais également là où vous allez faire vos courses », a poursuivi Olivier Véran.