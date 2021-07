Actuellement, le Prince Faïsal Bin Turki Bin Abdallah Al Saud, âgé de 44 ans et membre de la famille royale saoudienne fait l’objet d’une enquête en France pour esclavage moderne. L’enquête est confiée au commissariat de Neuilly-sur-Seine et au département de lutte contre la criminalité organisée liée à l’immigration irrégulière. L’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte en octobre 2019 portée par sept employées qui travaillaient dans une résidence du prince.

Le Parquet de Nantes a confirmé l’information rapportée par Le Parisien tout en indiquant qu’une plainte plus ancienne a été jointe à la procédure. Les plaignantes, pour la plupart d’origine philippine âgées de 38 à 51 ans ont été au service du prince pendant de nombreuses années. Recrutées en Arabie Saoudite, ses femmes qui étaient aux services du prince et de sa famille, les suivaient dans tous leurs déplacements entre l’Arabie Saoudite et la France où le prince possède une luxueuse résidence. Toutefois, d’après le témoignage de ces femmes qui travaillaient dans cette luxueuse résidence et qui se seraient échappées lors d’un voyage en France, leurs conditions de vie étaient très loin d’être digne de leur milieu de travail.

Le Prince sera écouté

A les en croire, elles travaillaient 24h sur 24 et 7 jours sur 7, en s’occupant surtout des 4 enfant du couple. Il y en a même parmi elles qui se couchaient par terre à en croire leurs témoignages. Les faits dénoncés par ces femmes domestiques ont eu lieu dans l’un des appartements du prince à Neuilly-sur-Seine autour de 2008, 2013 et 2015. Selon des sources proches du dossier, les plaignantes ont été écoutées, il n’y a pas longtemps, mais le prince lui, ne l’a pas encore été puisqu’il n’est présentement pas sur le territoire français.