Donald Trump Jr. fait les gros titres après la destruction de la fresque construite à l’effigie de l’afro-américain George Floyd tué l’année dernière par un policier blanc à Minneapolis. D’après la police de Toledo, dans l’Etat d’Ohio, et plusieurs témoins, la fresque a été frappée par la foudre. Cependant, le fils aîné de l’ancien locataire de la Maison Blanche y voit un autre signe.

« Cela rendra certaines personnes folles »

Dans une longue publication sur le réseau social Instagram, Donald Trump Jr. a estimé qu’il pourrait s’agir d’un signe divin. « Cela rendra certaines personnes folles, mais bon », a-t-il écrit en légende avant d’ajouter : « Je veux dire, vous devez vous demander si quelqu’un, comme une puissance supérieure, nous dit quelque chose ici ?!? ». D’après lui : « Évidemment, ce qui est arrivé à George Floyd ne devrait jamais arriver n’importe où !!! Cela dit, objectivement parlant, compte tenu de son histoire, je ne suis pas sûr que le transformer en une divinité et un modèle pour nos enfants soit exactement la bonne idée non plus ». Notons que ce n’est pas la première fois qu’une personnalité américaine tient des propos controversés concernant le meurtre de George Floyd.

Jess Walter, un animateur de la chaîne de télévision Fox News, avait estimé que le meurtre de l’afro-américain était un « coup prémédité ». Il n’avait pas fallu longtemps pour que son collègue Tucker Carison, réagisse en faisant savoir aux téléspectateurs qu’on leur mentait concernant la mort de ce dernier. A ce moment, il avait souligné qu’il y avait également plusieurs cas de policiers qui ont tué des hommes noirs non armés.