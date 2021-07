Les funérailles du président haïtien Jovenel Moïse ont eu lieu ce vendredi dans la ville de Cap-Haïtien au milieu des troubles et de la violence dans le pays. La région a été accueillie par des protestations qui ont précédé les funérailles de président. D’après Reuters qui a rapporté l’information, des coups de feu ont été tirés près du lieu des funérailles et du gaz anti-émeute a été utilisé pour disperser les manifestants. L’agence a rapporté qu’il n’y a eu aucun rapport immédiat de blessures parmi les manifestants ou les autorités, de même qu’aucune indication que des invités aux funérailles étaient en danger.

Des témoins sur place ont senti le gaz et entendu des détonations qu’ils pensaient être des coups de feu à l’extérieur du site. Les événements ont poussé la délégation américaine à quitter brusquement les funérailles. De la fumée s’est répandue dans l’enceinte. Des dizaines de policiers et de responsables de la sécurité ont formé des cordons de protection autour des responsables haïtiens dans les gradins, a rapporté l’agence de presse. Les troubles avaient éclaté quelques minutes après qu’une fanfare et une chorale ont ouvert la cérémonie.

Trois jours de troubles à Cap-Haïtien

Les responsables haïtiens arrivant à l’événement ont rencontré la colère verbale des manifestants, un homme qualifiant le chef de la police Leon Charles de « criminel ». « Pourquoi avez-vous toute cette sécurité, où était la police le jour de l’assassinat du président ? », a interrogé un manifestant. Durant trois jours, les manifestations ont bouleversé Cap-Haïtien la ville natale du leader assassiné. Les manifestants ont exprimé leur colère face aux nombreuses questions qui restent sans réponse au sujet de l’assassinat, notamment qui l’a planifié et pourquoi.

La délégation américaine quitte les lieux

Craignant pour sa sécurité, la délégation présidentielle américaine aux funérailles de Moïse a quitté les lieux et s’est retourné vers les USA après des informations faisant état de coups de feu à l’extérieur du lieu de la cérémonie. « La délégation présidentielle est saine et sauve à la lumière des tirs signalés en dehors des funérailles », a déclaré l’attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki aux journalistes. « Ils sont sur le chemin du retour aux États-Unis ». La délégation a été conduite par Linda Thomas Greenfield, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies.