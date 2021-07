Le Premier ministre haïtien par intérim Claude Joseph, qui dirigeait le pays depuis l’assassinat du président Jovenel Moise le 7 juillet, a déclaré dans une interview au Washington Post publiée lundi qu’il avait accepté de démissionner. Il cèdera ainsi son poste à son challenger soutenu par la communauté internationale. Depuis la mort du président, le pouvoir est discuté entre Joseph et Ariel Henry, 71 ans, qui a été nommé Premier ministre par Moise deux jours avant le meurtre mais n’avait pas encore prêté serment. Cette annonce semble avoir mis fin à la lutte.

Joseph a déclaré au Washington Post que lui et Henry s’étaient rencontrés en privé la semaine dernière, ajoutant qu’il avait accepté de démissionner dimanche « pour le bien de la nation » et qu’il était prêt à transférer le pouvoir « le plus rapidement possible». « Tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas intéressé par cette bataille, ni par aucune sorte de prise de pouvoir », a déclaré le Premier ministre. « Le président était un ami pour moi. Je suis juste intéressé à voir justice pour lui », a ajouté Joseph.

La formation d’un gouvernement consensuel

Samedi, l’important groupe restreint d’ambassadeurs et de représentants internationaux en Haïti a appelé à « la formation d’un gouvernement consensuel et inclusif ». « A cet effet, nous encourageons vivement le Premier ministre désigné Ariel Henry à poursuivre la mission qui lui a été confiée de former un tel gouvernement », a indiqué le groupe.

Le président Jovenel Moise a été abattu lorsque des assaillants armés de fusils d’assaut ont envahi sa résidence privée dans les collines au-dessus de Port-au-Prince. L’assassinat a plongé la nation déjà troublée dans le chaos, survenant au milieu d’une recrudescence de la violence des gangs qui a déplacé des milliers de personnes et entravé l’activité économique dans le pays le plus pauvre des Amériques. Martine Moise, la veuve du président, est rentrée samedi en Haïti pour ses funérailles après avoir été soignée dans un hôpital aux USA pour des blessures subies lors de l’attaque.