Pendant longtemps l’histoire des joueurs de Hockey noirs n’a pas souvent été mise sous les feux des projecteurs. Si ces dernières années des efforts se font dans ce sens avec la production d’œuvres (livre, documentaire) pour révéler des histoires jusque là inconnues, il n’en demeure pas moins vrai que de nombreux faits sont toujours inconnus du grand public.

C’est cet état de chose que veut corriger un futur film qui mettra un peu plus de lumière l’apport des joueurs noirs dans l’histoire de ce sport. Et c’est une personnalité très connu dans le milieu culturel qui compte produire le film en collaboration avec le basketteur LeBron James. L’artiste canadien Drake puisque c’est de lui qu’il s’agit a annoncé via un communiqué de sa boîte de production hier vendredi qu’il produira avec la star de la NBA LeBron James le film «Black Ice».

Pour réaliser un film sur l’histoire des hockeyeurs noirs qui de mieux qu’un vrai passionné de ce sport ? Pour la petite histoire, Drake avait depuis son enfance fait parler de lui dans son sport. Il était chez les Red Wings de Weston dans la catégorie hockey mineur avant de devenir une star de la musique. Selon des sources bien introduite, cette production audiovisuelle sera sous la forme de film documentaire qui abordera l’histoire des joueurs de hockey noir.